D’Aversa: «Alla Samp c’è un gruppo di uomini veri. Vittoria da condividere con tutti»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «È una vittoria molto importante. Per la classifica, per l’importanza della gara, per come è arrivata. Difficilmente si vede una squadra giocare bene, per 60 minuti abbiamo fatto una grandissima gara. È una vittoria per tutti, per Ferrero e la famiglia, per il direttore sportivo Faggiano, per tutti e peri tifosi che ci hanno scortato al campo. La vittoria è da condividere con tutti».

FOTO DI SQUADRA – «Credo che era giusto lasciare la scena ai ragazzi. Non era semplice vincere. Gli è arrivato di tutto addosso questa settimana, era difficile scendere in campo oggi. Avevo già esultato ai gol sotto la Sud, mi sono pure stirato. Era un periodo che si vedeva tutto nero e per fortuna questa sera vediamo tutto più colorato, blucerchiato. Ora dobbiamo scendere in campo sempre così. La prestazione di stasera non è arrivato a caso. Quando giocano con la determinazione giusta, l’applicazione giusta, si vedono i risultati».