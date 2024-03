Davies Bayern, ultimatum bavarese: la deadline si avvicina

Il futuro di Alphonso Davies è ancora molto incerto e il Bayern Monaco avrebbe dato l’ultimatum al giocatore per il rinnovo

Il futuro di Alphonso Davies è ancora molto incerto e il Bayern Monaco avrebbe dato l’ultimatum al giocatore per il rinnovo.

Come riportato da Marca, infatti, il canadese non ha ancora rinnovato perché sulle sue tracce ci sarebbe il Real Madrid. Il contratto scade nel 2025, quindi poi i blancos dovrebbero trovare l’accordo con i bavaresi ma in questo senso la volontà del giocatore potrebbe essere importante. Il Bayern offre 12 milioni a stagione mentre i blancos arriverebbero a 20.