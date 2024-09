De Bruyne: «Troppe partite? Uefa e Fifa NON importa, vogliono SOLO i soldi…»

Le parole di Kevin De Bruyne, calciatore belga del Manchester City, sull’organizzazione del calcio. I dettagli

Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio per la Nations League.

PAROLE – «Con il Mondiale per club del prossimo anno, ci saranno tre settimane tra la finale e l’inizio della Premier League. Tre settimane di vacanze e preparazione… Ci avviciniamo alle 80 partite a stagione. Ci sono sindacati, in Inghilterra e altrove, che hanno provato a cambiare le cose ma non è possibile. La UEFA e la FIFA continuano su questa strada. Perché? A loro non importa. Sono i soldi che parlano».