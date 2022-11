De Jong contro il Barcellona: «Cessione? Incolpo loro»

Le dure parole di Frankie De Jong, centrocampista olandese, contro il consiglio direttivo del Barcellona per le vicende della scorsa estate

Frankie De Jong ha parlato a The European Lad. Il centrocampista del Barcellona è tornato sulle vicende della scorsa estate, con le voci di una possibile cessione dal club blaugrana.

LE ACCUSE DI DE JONG – «Incolpo queste persone, ma non ho niente a che fare con loro. Sì, per me sono il Barcellona perché lo gestiscono. Io comunque non li vedo quando sono alla Ciutat Esportiva nella mia quotidianità. Xavi invece non lo biasimo, anche se ha lasciato la porta aperta alla possibilità che me ne andassi, perché non ha mai detto ‘Frenkie rimane’. Non ho però mai avuto la sensazione che Xavi fosse contro di me e penso che sia stato difficile per lui parlare di tutto questo».