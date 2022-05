De Jong: «Stagione deludente, obiettivi non raggiunti. Il prossimo anno…». Le parole del centrocampista del Barcellona

Il centrocampista De Jong del Barcellona, ha fatto un annuncio riguardo la prossima stagione. Le parole del top player che era finito nel mirino della Juve.

L’ANNUNCIO – «Per noi è stata una stagione deludente. Non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Voglio ringraziare i fan per il loro supporto quest’anno. Lavoreremo sodo per fare meglio la prossima stagione».