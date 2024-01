“Fulmine alla brillantina” De Ketelaere: colui che ha portato più punti all’Atalanta

Il trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere è quello che ha portato più punti alla squadra nerazzurra tra campionato e coppe

Charles De Ketelaere sta subendo una trasformazione all’Atalanta dopo il suo trasferimento dal Milan: metaforicamente un processo speculare alla vecchia auto dei T-Birds in un vero e proprio “fulmine alla brillantina” per battere ogni singolo avversario in pista. Quello che si vede in campo è impressionante, ma analizzando certi dati ci si accorge di quanto sia trascinatore della Dea.

Il trequartista belga è il giocatore che statisticamente ha portato più punti all’Atalanta: tra campionato e coppe varie, con 7 goal e 5 assist, considerando che tutte le volte che ha contribuito alle reti nerazzurre hanno portato il 100% delle vittorie, ha conquistato 27 punti totali. Dopo il “fulmine alla brillantina” ci sono Koopmeiners (19), Lookman (18), Miranchuk (16), Ederson (13).