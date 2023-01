De Ketelaere si gioca il futuro al Milan: a San Siro contro il Sassuolo sarà di nuovo titolare

Charles De Ketelaere contro il Sassuolo dovrebbe essere titolare e il Milan spera in lui per provare a fargli capire la fiducia che il club ha in lui

Pioli ha deciso. Il belga sarà il trequartista alle spalle di Giroud, ultima chiamata per provare a convincere tifosi, dirigenti di aver superato una fase negativa e di ambientamento. Il futuro al Milan è incerto, ma il 2001 ha pochi mesi per ribaltare la sorte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.