Spagna, De La Fuente: «Morata? Spero che ci sia, anche se non dall’inizio»

Le parole di Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Nations League

Luis De La Fuente ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno della Spagna in Nations League contro la Danimarca, in cui alle furie rosse basterà un pari per qualificarsi. Di seguito le sue parole.

DANIMARCA – «È una partita molto interessante dal punto di vista tattico. Il lavoro è stato fatto a partire da ciò che faceva prima la Danimarca e anche da ciò che faceva il nuovo selezionatore all’Anderlecht. Non conosco bene il percorso del loro nuovo selezionatore, ma sì, conosco il suo percorso. Se l’hanno scelto è perché è molto bravo».

LAPORTE – «Aymeric è un leader. È uno dei capitani. Lo abbiamo visto per la prima volta in questa finestra. Ci dà moltissimo».

MORATA E FABIAN RUIZ – «Spero che entrambi possano esserci, anche se non dall’inizio».

TURNOVER – «Questa non è l’idea. Pensiamo solo a vincere contro la Danimarca e a proseguire con la buona dinamica. Nient’altro. C’è sempre spazio per migliorare, ma migliorare questo è complicato. Questo è l’obiettivo».

NUOVI CONVOCATI – «Abbiamo la fortuna che sono con noi da molto tempo e si adattano rapidamente a ciò che chiediamo. A questo si aggiunge il grande ambiente di questa famiglia».