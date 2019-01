De Laurentiis come Lotito: «Ma che ci fa in A il Frosinone?»

Il presidente del Napoli ha parlato al New York Times e ha attaccato Figc e Lega. Ecco le parole di Aurelio De Laurentiis

Il New York Ti­mes ha dedicato un lungo approfondimento con una lunga intervista ad Aurelio De Lau­rentiis, presidente del Napoli, dal titolo: «Film in his blood, a soccer revolution in his plans». Il cinema nel san­gue, la rivoluzione del calcio nei suoi piani. De Laurentiis è un fiume in piena e ha attaccato la Lega e la Figc. Il numero uno azzurro vorrebbe una diversa divisione dei premi, concettualmente al di là delle cifre: «Finisci primo, prendi 100 milioni di euro, per esempio, da secondo guadagni 50 milioni e così via. Ma se fini­sci ultimo, paghi una multa. Club come il Frosinone non at­tirano fan, né interessi, né emittenti nel campionato. Ar­rivano, non cercano di compe­tere e tornano indietro. Se non possono competere, se finisco­no per ultimi, dovrebbero pagare una multa. Non dovrebbe­ro ricevere denaro per il falli­mento».

Prosegue De Laurentiis attaccando il sistema: «La promozione e la re­trocessione sono la più grande idiozia nel calcio. Soprattutto quando anche la Uefa ha cerca­to di costringere i club a rispet­tare le regole del fair play finanziario. Le società dovreb­bero essere strutturate geogra­ficamente, in modo che possano essere autosufficienti. Se non possono sopravvivere finanziariamente, se non pos­sono essere autosufficienti, do­vrebbero essere espulse». Il numero uno azzurro ha inoltre ammesso di aver cercato di acquisire dei club in Inghilterra e alcuni anche in MLS.