De Ligt: «Andava tutto male, contano solo i tre punti. Sulle critiche…». Le dichiarazioni del difensore della Juventus

Matthijs de Ligt ha parlato a DAZN dopo Spezia-Juve.

GARA – «È stata una partita difficile. Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma loro hanno fatto un gran gol nell’unica occasione. È sempre duro così. Nel secondo tempo abbiamo iniziato male, ma l’unica cosa che conta è il nostro carattere e i tre punti».

CLASSIFICA – «Quando sei la Juve devi vincere tutte le partite, avere 2 punti in 4 partite non è da Juve. Ora dobbiamo ricominciare da questi tre punti e guardare partita dopo partita».

GRUPPO – «La squadra è molto importante, giochiamo sempre insieme. Sia chi è dentro, sia fuori dal campo. Anche chi è entrato ha fatto molto bene, questo è importante».

PRENDERE GOL – «Siamo in un periodo in cui va tutto male. Anche nel primo tempo abbiamo preso gol su tiro deviato. Quando succede fa tanto male, spero che in futuro avremo più fiducia e giocheremo meglio. Ma alcune partite non sono state da Juve».

CRITICHE – «Ho bisogno sempre di migliorare. Normale che quando non giochi come devi ricevi delle critiche. Ne ho avute tante nella mia carriera, è normale. Io ho solo bisogno di lavorare giorno dopo giorno».