De Ligt Juve, ci siamo davvero: le cifre dell’operazione

De Ligt Juve, adesso ci siamo davvero: le cifre dell’operazione che porterà in bianconero dall’Ajax il 19enne centrale

Ok, il prezzo è giusto. E così, dopo non essere partito per il ritiro in Austria dell’Ajax, Matthijs De Ligt è ora pronto a sposare finalmente il progetto Juventus.

Il tutto al termine di un lungo braccio di ferro tra bianconeri e lancieri, mediato dal procuratore del giocatore Raiola. Una serrata trattativa che, secondo Tuttosport, ha portato alla formula definitiva: 70 milioni di euro più 5 di eventuali bonus.