De Ligt-Juve, l’olandese si prepara allo sbarco a Torino: ecco quando

De Ligt-Juve, l’olandese nelle prossime ore a Torino: tutte le novità sull’imminente approdo dell’olandese in bianconero

Matthijs de Ligt alla Juventus è ormai è una questione di ore. Il giocatore ieri ha raggiunto a bordo di un aereo privato Raiola nel suo quartier generale di Montecarlo.

Nelle prossime ore il classe ’99 sarà a Torino per dare ufficialmente inizio alla sua avventura bianconera completando l’iter che porterà alla firma sul contratto. Il countdown è ormai in esaurimento e presto Maurizio Sarri avrà a disposizione il suo nuovo talento, anche per la tournée asiatica.

Stando a quanto riportato da Sky Sport non dovrebbe essere oggi il giorno dello sbarco dell’olandese a Torino, né domani quello delle visite. In caso di chiusura definitiva in giornata il giocatore potrebbe arrivare in Italia domani sera e sostenere le visite martedì mattina.