De Ligt Juve, prosegue la tradizione degli olandesi in bianconero: già sei prima di lui, tra conferme e delusioni

De Ligt, ormai è questione di ore, sarà un giocatore della Juve. Il settimo olandese nella storia bianconera, per la precisione. In una tradizione relativamente recente che ha regalato grandi soddisfazioni, ma anche qualche delusione.

Per presenze e risultati, l’orange più apprezzato a Torino è sicuramente stato Edgar Davids. Seguito, per partite disputate ma non per affetto dei tifosi bianconeri, da quell’Edwin van der Sar che ha giocato un ruolo importante nella trattativa per De Ligt. Principale delusione invece quella che riconduce ad Eljero Elia, in una lista completata dai giovani Sergio De Windt, Ouasim Bouy e Leandro Fernandes, attualmente in forza alla formazione Under 23 in Serie C.