La Juventus tenta il colpo Matthijs de Ligt. Il centrale dell’Ajax è anche nel mirino di Barcellona e Bayern Monaco: le ultime

La Juventus vuole rinnovare la difesa e tra gennaio e giugno potrebbe concludere diverse operazioni di calciomercato che potrebbero modificare sensibilmente il pacchetto arretrato. Si ripartirà sicuramente dall’esperienza di Bonuccie Chiellini ma Barzagli, Benatia e Rugani non sono certi della permanenza in bianconero. La Juventus ha messo nel mirino, fra gli altri, Matthijs de Ligt. Il difensore classe ’99, assistito da Mino Raiola, vincitore del Golden Boy 2018, è pronto a spiccare il volo e la Juventus è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, in particolare da As, il Barcellona avrebbe deciso di ritirarsi dalla lotta. C’è pessimismo in casa balugina per il possibile arrivo di de Ligt in Catalogna. Al momento, secondo fonti interne, il giocatore è diviso tra Juventus e Bayern Monaco. I bianconeri sono in lotta con i bavaresi per assicurarsi questo giovane talento dal sicuro avvenire. Matthijs, a soli 18 anni, è diventato capitano dell’Ajax e capitano della nazionale olandese, cosa sicuramente non da tutti. La Juve è pronta a investire una cifra importante (si parla di 60-70 milioni) per sbaragliare la concorrenza.