De Ligt risponde a Van Basten: «Accetto le critiche di un campione, faccio alcuni errori»

Il difensore della Juve e dell’Olanda ha lanciato un messaggio a Van Basten dopo le critiche che gli ha mosso nelle scorse ore

De Ligt non ci sta. E risponde a muso duro alle critiche mosse contro di lui da Marco Van Basten.

Le dichiarazioni del difensore della Juve al de Telegraaf.

«Quando un campione come Van Basten ti critica bisogna ascoltarlo e basta. Anche lui ha giocato in Italia e ho capito cosa vuole dire, ma alcune volte in campo capita di prendere delle decisioni nel giro di un secondo. E’ vero che oggi non faccio ancora partite perfette, ma m’impegno sempre per arrivarci».