De Paul, il caso: chiede permesso all’Atletico ma vola a Miami con la compagna

L’ex centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul finisce nella bufera in Spagna: ecco cosa è accaduto al calciatore dell’Atletico Madrid

Rodrigo de Paul non si è allenato oggi con il suo Atletico Madrid perché doveva risolvere alcuni problemi personali, con il club che gli ha accordato il permesso. Secondo quanto riportato da COPE, pare che l’argentino sia dovuto andare in tribunale per firmare il divorzio dalla moglie Camila Homs.

Ieri mattina però il calciatore non era in Argentina, bensì a Miami, dove ha accompagnato la sua attuale compagna, la cantante Tini Stoessel, alla cerimonia dei Billboard 2022, i Latin Music Awards. I tifosi dei Colchoneros ovviamente non l’hanno presa bene e quindi l’argentino, secondo Marca, avrebbe tentato di giustificarsi, rivelando che le foto appartengano al periodo in cui era stato convocato dalla Selecciòn.