De Rossi torna a Roma? Il centrocampista preconvocato per la sfida alla Grecia

De Rossi è pronto a tornare in Nazionale: pre convocato per i match di qualificazione agli Europei con Grecia e Liechtenstein di ottobre

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi potrebbe tornare ad abbracciare l’azzurro. L’ultima presenza con la maglia dell’Italia risale al 10 novembre 2017, quando arrivò una bruciante sconfitta in Svezia nell’andata del playoff di qualificazione ai Mondiali 2018.

La Rosea spiega che il ct Mancini l’ha preconvocato dal commissario tecnico Roberto Mancini: nel mirino le sfide contro Grecia e Liechtenstein in programma il 12 e il 15 ottobre. Non si tratta di una convocazione classica ma di un’intenzione di voler puntare sull’ex Roma. Se De Rossi supererà il guaio fisico che l’ha costretto ai box nelle ultime giornate con il Boca, sarà convocato per la partita contro la Grecia che si giocherà, guarda caso, all’Olimpico di Roma.