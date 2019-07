De Rossi è un nuovo giocatore del Boca Juniors: è ufficiale – VIDEO

De Rossi è un nuovo giocatore del Boca Juniors: è ufficiale. Ecco l’annuncio della società argentina – VIDEO

Daniele De Rossi è un nuovo giocatore del Boca Juniors. A dare l’annuncio ufficiale lo stesso club argentino attraverso il profilo Twitter.

Grande accoglienza durante la giornata odierna per Capitan Futuro, che si tuffa così in questa nuova avventura dopo il divorzio dalla Roma. Decisivo nella trattativa il lavoro di Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors ed ex compagno di De Rossi ai tempi della Roma.