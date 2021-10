De Sciglio: «Allegri mi dà fiducia. Ora dobbiamo continuare su questa strada»

Mattia De Sciglio ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma: le sue dichiarazioni

IMPORTANZA PARTITA – «Valore grandissimo, l’obiettivo principale era continuare dove ci eravamo fermati prima della sosta. Era difficile, ma abbiamo fatto una grande gara contro una grande avversaria. Come col Chelsea e il Torino, continuiamo così».

PERCORSO – «All’inizio qualche difficoltà c’è stata, è normale, ci saranno anche più avanti. Restiamo uniti, cerchiamo di trasmettere i valori di questa squadra e di questa società ai più giovani».

ALLEGRI – «La presenza del mister mi trasmette fiducia, è sempre stato così. Ma mi sento apprezzato anche dalla squadra come ragazzo e calciatore. Per me è stato importante fare una bella partita per trovare fiducia in me stesso nella speranza di trovare continuità di gioco».