De Silvestri: «Ci meritiamo questo palcoscenico, vogliamo passare il turno»

Lorenzo De Silvestri parla prima della gara del Torino con il Debrecen, valida per i preliminari di Europa League

Manca poco al ritorno in Europa League del Torino. Poco prima del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato De Silvestri.

EUROPA LEAGUE – «Sicuramente questa è un’opportunità per noi. L’anno scorso è stato un grande campionato, ci meritiamo questo palcoscenico. Se ognuno di noi si concentra al massimo andrà bene, sono fiducioso».

PARTITE EUROPEE – «La differenza che si nota molto è il ritmo e la fisicità che c’è nelle coppe. Noi ci siamo fatti trovar pronti nonostante il ritiro breve. L’esperienza conta fino ad un certo punto, ogni partita è a sé. Molti hanno esperienza non in Europa ma in Nazionale».

PARTITA – «Dobbiamo cercare di far giocare la palla. Bisogna pedalare».

MAZZARRI – «Ci ha detto di concentrarci e di affrontare questa settimana come quella che porta ad un big match. Ci siamo preparati per questo, sono due partite fondamentali per il passaggio del turno. Questo è fondamentale nella nostra testa».