De Vrij torna all’Olimpico: fischi a 5 mesi da ‘quel’ Lazio-Inter

Stefan de Vrij sarà il grande ex della sfida Lazio-Inter. L’olandese torna da avversario: attesi fischi

Stefan de Vrij tornerà a mettere piede all’Olimpico dopo le polemiche della passata stagione. Sono passati 5 mesi e mezzo da quel Lazio–Inter che costò la qualificazione in Champions League alla formazione allenata da Simone Inzaghi e le polemiche per il rigore procurato dall’olandese su Icardi ancora non si placano perché, come scrive Il Corriere dello Sport, la cultura del sospetto ha sempre le fauci spalancate. Il difensore, con ogni probabilità, nonostante i 4 anni passati all’Olimpico, questa sera verrà fischiato, proprio a causa di quell’ultima partita giocata cinque mesi e mezzo fa.

Spalletti però è sereno, proprio come de Vrij: «Lo vedo come lo vedete voi. Non serve uno psicologo per analizzare Stefan, è una persona incredibile e trasparente, che porta entusiasmo. Si allena benissimo, è un calciatore forte. Lo vedo serenissimo perché è consapevole delle sue qualità. Ho il ricordo di quella notte dell’Olimpico. Una tifoseria in festa per aver visto la propria squadra vincere tra mille difficoltà. Vogliamo riprovarci: in quel momento abbiamo festeggiato, ma rendendoci anche conto di non voler arrestare la corsa». Stefan de Vrij è pronto a tornare all’Olimpico. Stavolta da avversario.