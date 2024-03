De Zerbi Bayern Monaco, il tecnico è "onorato", ma...

De Zerbi Bayern Monaco, il tecnico del Brighton si è detto onorato per l’interessamento dei bavaresi, ma…

Giorni molto caldi per Roberto De Zerbi, cercato da alcuni grossi club europei per la panchina del prossimo anno, con il Bayern Monaco ultimo in ordine cronologico. Il ds dei tedeschi ha manifestato l’interesse per il tecnico italiano come sostituto di Tuchel, al punto che è diventato il secondo nome come preferenza dopo Xabi Alonso.

Come riportato dal Daily Mirror però, il tecnico – che si dice onorato dell’interesse dei bavaresi – non ha fretta di decidere il suo futuro e rimane concentrato sul Brighton. Il tecnico piace anche a Barcellona e Liverpool, altre panchine che cambieranno sicuramente a fine stagione, e anche Chelsea e United.