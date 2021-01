Sassuolo, De Zerbi: «Sono arrabbiato nero, non parlo dei problemi»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Lazio: ecco le parole dell’allenatore neroverde

LA GARA – «La Lazio l’abbiamo patita dopo un buon avvio e poi abbiamo subito la loro fisicità. I capitolini stanno anche bene fisicamente e noi ci siamo un po’ spenti. Noi abbiamo perso 5 partite con le squadre che ci precedono ma abbiamo fatto 62 punti tra girone di ritorno dello scorso campionato e il girone di andata. Non voglio parlare dei problemi che abbiamo avuto ma non è una scusa se dico che ci sono venuti a mancare Berardi, Defrel e Caputo».

ARRABBIATO – «Sono arrabbiato nero per le partite che abbiamo buttato ma la mia squadra è forte e anche completa per essere aggressivi. Dobbiamo crescere e non parlo di mercato e di quale squadra mi piacerebbe allenare in futuro. Sarebbe una mancanza di rispetto».

