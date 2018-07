De Zerbi si presenta a Sassuolo: «Sono ambizioso». Poi annuncia Boateng

La conferenza stampa di mister Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Sassuolo, presentato ufficialmente quest’oggi

Idee, coraggio, ambizione, lavoro, sudore e cuore. Sono questi i principi di mister Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Sassuolo. I neroverdi vogliono ripartire, dopo un’annata iniziata male ma raddrizzata grazie all’ottimo lavoro di mister Iachini, e hanno scelto il bresciano ex Palermo e Benevento per ripartire. L’allenatore avrebbe dovuto firmare con i neroverdi già un anno fa ma: «avevo dato la mia parola al Las Palmas». De Zerbi ha le idee chiare: «Ben vengano i giocatori di qualità. Io lavoro notte e giorno per metterli nelle migliori condizioni possibili perché sono loro che ti fanno vincere le partite».

Non poteva mancare un commento sul mercato: «Il Benevento aveva bravi calciatori e se saranno ritenuti idonei per questo progetto sono i benvenuti. Berardi? E’ un grande talento, se è convinto di poter dare una mano sarò contento di allenarlo, io non ho preclusioni verso nessuno». Poi, una mezza gaffe, parlando dei colpi di mercato già chiusi: «Sono tre: Federico Di Francesco, Djuricic e…Boateng». Kevin Prince in realtà non è ancora stato ufficializzato ma a farlo è stato l’allenatore neroverde: «E’ un grande calciatore, può dare tanto». Chiosa sulla definizione di nuovo Di Francesco affibbiatagli da patron Squinzi: «E’ un complimento. Io non sento la pressione, vivo per questo». Ambizione e idee chiare!