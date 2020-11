De Zerbi sicuro: «Solo Messi è più bravo di Boga a saltare l’uomo»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato sulle pagine di Repubblica. Queste le sue parole su Jeremie Boga

BOGA E LOCATELLI – «I nostri giocatori sono stati scelti uno per uno, nessuno è qui per caso. Boga è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i compagni né con la porta, ma quanto a capacità di saltare l’uomo io gli metto davanti Messi e poi… dovrei pensarci. Ora gioca con la squadra e se ne sono accorti tutti. Locatelli è il miglior centrocampista italiano e se pensiamo all’ultima sfida della Nazionale in Olanda: aveva davanti Wijnaldum, una colonna del Liverpool, eppure l’ha sovrastato»