Defrel, in uscita dalla Sampdoria, è un obiettivo dell’Atalanta, ma il Newcastle si sarebbe fatto avanti. Offerta di 15 milioni alla Roma

Incredibile novità per Gregoire Defrel. Nei giorni scorsi, l’attaccante francese della Roma in prestito alla Sampdoria, era stato vicinissimo all’Atalanta nei discorsi relativi al trasferimento in estate di Gianluca Mancini in giallorosso. Ma la trattativa non sembrava sbloccarsi per l’intenzione di Monchi di monetizzare subito per la cessione dell’attaccante. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Newcastle di Rafa Benitez, pronto a offrire 15 milioni per il giocatore.

Una proposta che potrebbe far vacillare i giallorossi, vista la necessità di investire in difesa e a centrocampo. D’altronde, Defrel non ha più trovato spazio alla Sampdoria di Giampaolo, chiuso dall’exploit di Gianluca Caprari. Con l’arrivo di Manolo Gabbiadini proprio dalla Premier League, la partenza del francese è ormai scontata, nonostante l’ottimo avvio di stagione con 4 gol nelle prime tre partite (7 in totale in blucerchiato). Aggiornamenti nelle prossime settimane, ma il futuro dell’ex Sassuolo potrebbe parlare inglese