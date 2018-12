Deiola dal Cagliari allo Spezia: è ufficiale

Alessandro Deiola lascia il Cagliari per legarsi allo Spezia. Il centrocampista classe ’95 ripartirà dalla Serie B con la formazione di mister Di Carlo

Alessandro Deiola lascia il Cagliari per firmare con lo Spezia. Il centrocampista lascia ufficialmente i rossoblù, club neo-promosso in Serie A, per andare a giocare con il club allenato da Mimmo Di Carlo, lo Spezia.

IL COMUNICATO – Questo il comunicato ufficiale dello Spezia: «Lo Spezia Calcio comunica attraverso il proprio sito ufficiale di aver formalizzato l’accordo con il Cagliari Calcio per l’arrivo in prestito, con diritto di riscatto e contro riscatto, del centrocampista classe ’95, Alessandro Deiola». Nuova esperienza per il giovane centrocampista che riparte dal campionato di Serie B, con maggiore esperienza, dopo la vittoria con i sardi nella scorsa stagione.