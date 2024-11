Del Piero svela: «Ho firmato in bianco cinque anni contratto, ecco cosa mi disse Boniperti». Il retroscena

Alessandro Del Piero ha raccontato la sua prima firma con la Juve, un contratto in bianco siglato con Boniperti. Le sue parole



La leggenda della Juventus , Alessandro Del Piero, ospite dell’ottava puntata di Federico Buffa Talks, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui bianconeri e sul suo primo contratto. Le dichiarazioni dell’ex capitano della Vecchia Signora in un’anticipazione della puntata che andrà in onda questa stasera.

FIRMA IN BIANCO – «In quel periodo si parlava tanto di Juve e Milan per il mio futuro. La stagione prima del mio passaggio in bianconero sono andato a Verona per vedere la Juve, era la prima volta per me ad una partita di Serie A. Avevo un appuntamento con Boniperti, che intanto aveva già concluso l’affare con il Padova. Per me ovviamente era un’icona, una persona vincente. Sono entrato con il mio procuratore nel suo ufficio e mi ha detto subito: ‘Firmi qui, per la cifra non si preoccupi. La metto poi io’. Ho firmato in bianco cinque anni contratto, a me arrivando dal nulla andava bene tutto. La mia carriera alla Juve è iniziata e finita con un contratto in bianco. Sono stati due momenti totalmente diversi, ma uniti da questa simbologia».

L’ANTICIPAZIONE DI DEL PIERO A FEDERICO BUFFA TALKS