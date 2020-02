Del Piero: «Oltre a Ibrahimovic serve la continuità al Milan»

Alessandro Del Piero è presente alla cerimonia dei Laureus2020 e ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Milan e Serie A

IBRAHIMOVIC – «Ibra ha dato forti segnali al Milan, stiamo parlando di un giocatore eccezionale ma ora serve continuità. Vediamo se riuscirà ad averla con Ibra. Se basta lui? Non basta lui, serve l’impegno di tutti visto che parliamo di una squadra: dai giocatori all’allenatore alla società. Quello che è successo al Milan quest’anno è particolare, penso che tifosi milanisti siano galvanizzati da Ibra e lo saranno di più se segnerà tanto».

TALENTI – «Tanti campioni in Serie A? Siamo in continua crescita. Oltre la Juve anche le altre squadre stanno arrivando a livelli importanti come Inter e Lazio. C’è una crescita continua ed è quello che auguriamo tutti».