Dele Bashiru, il centrocampista della Lazio si ferma con la Nazionale: le condizioni e le ultime

Dele Bashiru, brutte notizie in casa biancoceleste! Il centrocampista si ferma con la Nazionale: le condizioni e le ultime

Secondo quanto riportato dal portale nigeriano legit.ng, Dele Bashiru il centrocampista ha infatti saltato il match contro la Nazionale del Benin dopo un colpo ricevuto in allenamento nel ritiro con la Nigeria e sarebbe in dubbio anche per la sfida contro il Rwanda.

Le ultime sulle condizioni del centrocampista della Lazio, però, non sembrano preoccupare ed una volta che tornerà a Formello sarà valutato dallo staff di Baroni. Ottimismo insomma in casa biancoceleste.