Dembele in Italia? Tre offerte sul tavolo, c’è anche l’ipotesi Cina

Moussa Dembele, l’agente è atteso in Italia. Tre offerte da club italiani per il centrocampista del Tottenham, ecco le squadre pronte ad acquistarlo

Moussa Dembele giocherà in Serie A la prossima stagione? Il centrocampista del Tottenham ha un contratto con gli Spurs in scadenza nel 2019. Non ci sono stati segnali di rinnovo dal club londinese, quindi il Tottenham probabilmente punterà a monetizzare dalla sua cessione questa estate per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. Da alcuni giorni il nome del belga ha attirato le sirene di diversi club italiani, pronti a seguire alla finestra gli sviluppi della vicenda qualora ci fosse la possibilità di acquistare a poco prezzo un calciatore di esperienza internazionale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Dembele è atteso nelle prossime ore in Italia. La sua intenzione è quella di valutare le offerte per il suo assistito da parte di tre club di Serie A che lo seguono. Queste società sono Inter, Napoli e Juventus, proprio i bianconeri si sono inseriti ieri per il centrocampista del Tottenham. L’agente ascolterà tutte le proposte ma il loro obiettivo è anche quello di capitalizzare al massimo l’ultimo grande contratto della carriera: resta sullo sfondo l’ipotesi Cina e la tentazione di cedere ad un’offerta allettante da Oriente.