Demiral ritorna per Atalanta-Udinese, ma serve continuità sul minutaggio. I numeri rispetto all’andata

L’importanza statistica di Demiral in questa stagione con l’Atalanta, nonostante il ritorno sulla retroguardia non sia stato dei migliori

Dopo la squalifica scontata causa diffida, il difensore turco Demiral è ritornato a disposizione in casa Atalanta alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Per quanto l’ultima uscita non sia stata delle migliori presentando anche qualche lacuna sotto il profilo della grinta, la sua importanza sulla retroguardia è sempre determinante: soprattutto se dovesse riprendere quella continuità negata nel girone di ritorno in termini di minutaggio (infiammazione del ginocchio a parte).

Confrontando le 5 giornate d’andata con quest’ultime, ci si accorge che la mancata continuità nei confronti del numero 28 atalantino condiziona, non poco, la difesa: da una media di 90 minuti subendo solo 2 goal (salta la gara contro la Samp, e la “sua quinta” è con la Cremonese, ma la rete subita non è per colpa sua) ai soli 21 minuti dove la squadra ha subito 5 goal (8 se contiamo anche la Coppa Italia senza mai scendere in campo). Per Gasperini recuperare fisicamente e mentalmente il miglior Demiral per dare qualcosa in più in difesa.