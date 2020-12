Derby di Manchester a reti bianche: finisce 0-0 all’Old Trafford

Finisce 0-0 uno dei derby più importanti del calcio mondiale: Manchester United e Manchester City impattano senza reti

Finisce in parità il derby di Manchester: City e United non si fanno male e non vanno oltre lo 0-0 all’Old Trafford. Risultato che però non risolleva le sorti soprattutto dello United, con Solskjaer che rimane in bilico sulla panchina dei Red Devils.

Stagione ancora “anonima” in Europa League per il City di Pep Guardiola che rimane a metà classifica, addirittura dietro allo United.