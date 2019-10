Derby femminile, sarà tutto esaurito per la prima storica stracittadina

Per il primo storico Derby Femminile in Serie A, lo stadio Breda di Sesto San Giovanni si vestirà a festa. Tutto esaurito

Sold out. Il primo storico Derby Femminile in Serie A femminile sarà sold out. Inter Women e Milan Femminile si sfideranno domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni con il pubblico delle grandi occasioni.

Sono infatti 2.094 i biglietti venduti per la prima stracittadina nel massimo campionato femminile. Settori occupati in ogni ordine di posto per una partita che ha avuto grandissima risposta di pubblico e che spera di regalare gol, emozioni e spettacolo ai tifosi presenti allo stadio e davanti alla tv.