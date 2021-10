Deschamps: «Benzema fondamentale per il trionfo» – VIDEO

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna

«È un giocatore fondamentale e lo ha dimostrato in queste due partite. La sua qualità è evidente e viene da un ottimo periodo al Real Madrid. Ha una fame di vittorie incredibile e questo lo ha portato in Nazionale. Comunica molto con i compagni, sono contento per lui e per tutto il gruppo. Ne aveva bisogno perché non credo che giocherà altre 4-5 competizioni; magari questa non è la più prestigiosa ma è stato fondamentale».