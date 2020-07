Designazioni serie A, gli arbitri del 5 luglio: Napoli Roma a Di Bello, mentre Inter Bologna sarà diretta dal signor Pairetto

Sono stati resi noti i direttori di gara per tutte le sfide di domani 5 luglio. Ecco le scelte per le sette gare in programma.

INTER – BOLOGNA Domenica 05/07 h. 17.15

PAIRETTO

FIORITO – DE MEO

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

BRESCIA – H. VERONA Domenica 05/07 h. 19.30

PICCININI

GALETTO – PRENNA

IV: MINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO

CAGLIARI – ATALANTA Domenica 05/07 h. 19.30

LA PENNA

CECCONI – IMPERIALE

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: GIALLATINI

PARMA – FIORENTINA Domenica 05/07 h. 19.30

ABISSO

DI VUOLO – DI IORIO

IV: MARINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: PASSERI

SAMPDORIA – SPAL Domenica 05/07 h. 19.30

GIACOMELLI

MANGANELLI – BOTTEGONI

IV: SERRA

VAR: GUIDA

AVAR: LIBERTI

UDINESE – GENOA Domenica 05/07 h. 19.30

ORSATO

MELI – DEL GIOVANE

IV: ROS

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – ROMA Domenica 05/07 h. 21.45

DI BELLO

ALASSIO – TEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO