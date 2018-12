Dezi: «A Perugia c’è un gruppo fantastico, è come una famiglia»

Il centrocampista offensivo del Perugia, Jacopo Dezi, ha parlato del suo momento in Umbria e di un possibile ritorno al Napoli

Jacopo Dezi, centrocampista del Napoli in prestito al Perugia, ha parlato al Corriere dell’Umbria: «Nelle poche gare perse avremmo meritato di più, ma se ci manca qualche punto è solo colpa nostra. Dobbiamo fare di più per correggere gli errori che commettiamo. Qui c’è un gruppo fantastico in tutte le sue componenti, è come una famiglia».

SU UN RITORNO A NAPOLI – «Ho lasciato un pezzettino di cuore in tutte le squadre di B in cui ho giocato. Napoli è una parentesi e sono grato alla società di avermi dato l’opportunità di mettermi in mostra. Non sento Perugia come un trampolino, vorrei raggiungere il massimo con questa maglia. Il futuro è ancora lontano, mi concentro sul presente».