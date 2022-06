Di Biagio: «Chiesa assenza pesante, Mancini ha avuto coraggio»

Le parole di Gigi Di Biagio il giorno dopo alla sconfitta degli azzurri contro la Germania: «Penso che Mancini abbia fatto il massimo»

Intervistato da Sky Sport, Luigi Di Biagio ha commentato la pesante sconfitta degli azzurri con la Germania.

«In questi 15 giorni Roberto penso che abbia fatto il massimo. Dispiace finire così ma non dobbiamo dimenticare le partite precedenti e dobbiamo ringraziare Mancini per il coraggio. Ha fatto giocare ragazzi che non sono mai stati in Under 21, neanche in serie A, quindi dobbiamo fargli i complimenti».

SINGOLI – «Chiesa è stata una grandissima mancanza per la Nazionale, si è sentita la sua assenza. Zaniolo è tornato bene dopo due anni di infortuni e se troverà la continuità potrà essere tra i più forti anche a livello internazionale».