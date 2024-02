Di Biagio su Masina: «Un ragazzo che ha ancora tanto da dare...»

Luigi Di Biagio, allenatore, ha parlato al Corriere di Torino dell’approdo di Adam Masina al Torino. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «È un ragazzo disponibile, un ottimo professionista, dedito ad aiutare il gruppo. E sul piano tecnico ha un potenziale di altissimo livello. Negli ultimi anni avrebbe potuto fare di più se non fosse stato frenato da alcuni infortuni. Ma all’età di trent’anni ha ancora moltissimo da dare. Facemmo quel passaggio burocratico perché lo ritenevamo un giocatore futuribile per la Nazionale. Lui, poi, essendo cresciuto a Bologna, si sentiva italiano. Con noi ha fatto un bel percorso, ma poi la sua crescita si è un po’ fermata e quel progetto non si è concretizzato. In seguito, Adam ha scelto di rappresentare il Marocco, probabilmente perché poteva essere una situazione più gratificante per lui. Resta un giocatore potenzialmente importante, che potrebbe toccare livelli ancora mai raggiunti prima».