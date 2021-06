Di Biagio: «Sono stato il primo a far giocare insieme Jorginho, Verratti e Insigne in Nazionale»

Luigi Di Biagio ha rivendicato alcune scelte fatte quando era alla guida della Nazionale maggiore dell’Italia

Luigi Di Biagio, ex c.t. dell’Under 21 e ad interim della Nazionale maggiore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio della sua esperienza in azzurro.

«Io e Mancini parliamo la stessa lingua calcistica dal punto di vista del gioco. Con lui c’era una simbiosi incredibile, il 70-80% dei calciatori ora in Nazionale li ho fatti giocare in Under 21. Rivendico di esser stato il primo a mettere insieme Jorginho, Verratti e Insigne in tempi non sospetti, quando tutti li bistrattavano. Oggi sarebbero titolarissimi anche nel Portogallo o nel Brasile».