Di Francesco mescola le carte: «Kluivert titolare, Pastore c’è»

Conferenza Di Francesco alla vigilia di Bologna-Roma: serve il rilancio post-Bernabeu, novità Pastore e Kluivert

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, mettono in evidenza la grande voglia di rilancio in un momento della stagione negativo. La sfida di domani contro il Bologna può essere un ottimo trampolino di rilancio per i giallorossi: «Dobbiamo dimostrare di esserci, di essere una squadra determinata e cattiva. Sono il primo che deve aiutare la squadra a uscire da questo momento negativo. Sarà una partita difficile contro il Bologna, i rossoblù sono una squadra ostica e compatta. Pastore sarà a disposizione per la partita di domani al Dall’Ara, mentre Kluivert giocherà titolare domani».

Prosegue Di Francesco: «Zaniolo titolare al Bernabeu non era solo un segnale. Ha qualità, le scelte che faccio vanno comunque in una direzione, cioè il bene della Roma. Le critiche? Alcune sono giuste. Vogliamo dimostrare di non essere quelli di questo inizio di stagione. Di problemi ne possiamo tirare fuori tanti, ma io ho il compito di cercare soluzioni. La condizione atletica non c’entra ora. La squadra corre, ma corre male, a volte mancano attenzione e determinazione. Pretendo di più da tutti, dalla squadra, non solo dai calciatori più esperti».

Il tecnico della Roma conclude parlando di alcuni singoli in rosa, a partire dalla prestazione di Schick al Bernabeu di Madrid, così come del nuovo acquisto Nzonzi: «Schick va sostenuto, ancora più forte. Ha grandissimi mezzi. Lui, da parte sua, deve dare di più. Abbiamo bisogno anche di lui in questa stagione. Nzonzi può giocare mezzala, ovviamente con caratteristiche diverse rispetto ad altri. Con Steven e De Rossi giochiamo più con il 4231 che con il 433».