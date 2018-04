Di Francesco verso Roma-Barça: «Abbiamo il dovere di provarci»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, nel giorno della vigilia del ritorno del quarto di finale della Champions League contro il Barcellona

Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Barcellona di domani sera. La Roma è chiamata a rimontare il 4-1 del quarto di finale di Champions League: «Dobbiamo sempre giocare al meglio per questa maglia, ancor di più in questa gara dove dovremo rispondere al 4-1 dell’andata. Il pubblico sarà l’arma in più ma dovremo essere noi a trascinarli. Ogni volta ci sentiamo responsabili verso gli spettatori. Domani in campo ci saranno i migliori per crederci fino alla fine, per fare qualcosa di impensabile. Abbiamo il dovere di provarci. Potrebbe esserci spazio per Schick, Cengiz Under sta meglio e sarà convocato. Dobbiamo ritrovare la via del gol».

Prosegue Di Francesco nelle dichiarazioni: «Dobbiamo affrontarla con passione, è l’occasione per dimostrare che meritiamo qualcosa di importante. Perché non crederci? La mentalità si costruisce prima dentro casa. Qui la mentalità vincente c’è stata poche volte, ma si crea col tempo. Non dobbiamo seguire gli umori dell’ambiente; la gente la trascini con i risultati, non con le chiacchiere. Quando si fanno delle figure significa di non aver preparato bene la partita. La mentalità si costruisce, qui si è vinto poco quindi non c’è stata a lungo la mentalità vincente».