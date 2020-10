Di Francesco sicuro: «Messias mi ricorda il primo Defrel»

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Queste le sue parole su Messias.

«L’ho affrontato l’anno scorso in Coppa Italia con la Samp, mi aveva fatto una grande impressione: mi ricorda molto Defrel quando arrivò da noi a Sassuolo. Le grandi prestazioni nascono da una grande fase difensiva: dobbiamo migliorare ma sono contento di quello che fanno i ragazzi. Dobbiamo abbassare il livello di gol presi, peccato non aver avuto Diego in alcuni allenamenti»