Di Maria: «Voglio chiudere al PSG la mia carriera europea»

Angel Di Maria ha annunciato le sue intenzioni per il futuro e spera di chiudere al PSG la sua carriera europea

Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Canal + del suo futuro, mettendo in chiaro qual è il suo desiderio.

«Voglio concludere qui al Paris Saint Germain la mia carriera europea, ma non dipende solo da me. Sono felice di giocare per il Psg. Questo è un club che mi tratta molto bene, società, compagni e tifosi. Io farò del mio meglio per meritarmi il rinnovo. Voglio rimanere. Il gruppo sta con Tuchel. È un grande allenatore, che ci ha portato alla finale di Champions League. Ha fatto il massimo per noi e noi stiamo dando il massimo per lui. Ha la nostra piena fiducia. E lui si fida di noi»