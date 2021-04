Di Marzio: «Il Milan non gioca più. Napoli? ha trovato la quadratura del cerchio»

Gianni Di Marzio, ex tecnico, ha parlato della lotta Champions e in particolare della posizione di Napoli, Lazio e Milan

Di Marzio Gianni, ex tecnico, ha parlato di corsa Champions a Tmw Radio.

«Ha avuto una grande continuità di risultati, Gattuso ha ritrovato i suoi elementi migliori, riesce a rischiare di più e a fare i cambi giusti. Funziona lo schema portato avanti dal tecnico, mettendo dentro Bakayoko e Demme e lasciando fuori Fabian Ruiz ha perso in qualità ma ha trovato la quadratura del cerchio. Lì davanti vedo bene la Lazio, mentre il Milan è scoppiato. La squadra non gioca più, mancano risultati e prestazioni. E col calendario che ha sembra quella che rischia di più in zona Champions»