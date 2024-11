Di Napoli su Spalletti: «Ha bisogno di tempo. A me piace molto quel giocatore»

Di Napoli, ex attaccante, ha parlato così della vittoria bianconera nel Derby e anche sulla Nazionale di Spalletti

In esclusiva per Juventusnews24 l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti della Nazionale.

Tema Nazionale: Spalletti si è già rimesso sulla strada giusta dopo il flop dell’Europeo?

«Il percorso di un CT lo fai con codici tattici, attraverso il gioco, i movimenti, perchè il calcio è cambiato. Spalletti ha bisogno di tempo ma anche di scegliere con serenità tra quelli che ha a disposizione. A me piace perchè fa scelte di coraggio, abbiamo dei giovani da Nazionale e serve semplicemente il coraggio di chiamarli. Faccio per esempio il nome di Maldini, uno che ha grandi qualità e Spalletti fa anche queste scelte. La Nazionale vista oggi fa capire che il tecnico si è ravveduto in qualche comportamento e per me è l’uomo giusto al momento giusto».