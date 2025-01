Riecco la Lazio: tris al Verona scaccia crisi, la serata perfetta di Dia è testimoniata dalle sue pagelle

Le pagelle di Boulaye Dia, grande protagonista della vittoria della Lazio contro il Verona: mette lo zampino in tutti e tre i gol biancocelesti

La Lazio si riaccende al Bentegodi e sbanca Verona con un netto 3-0 che ridà fiducia e carica ai biancocelesti, arrivati a gennaio con la spia della riserva accesa. Non è la vittoria che rimette tutto a posto, ovviamente, ma è sicuro che una prestazione del genere non può che fare bene all’umore. Tra tutti in campo svetta Boulaye Dia, che mette lo zampino su tutte e tre le reti: si procura il corner dell’1-0, serve Zaccagni per il raddoppio e firma il tris. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Suo l’angolo dell’1-0. Si muove “dentro” e sfugge ai controlli, pianta il chiodo del 3-0 ed esce».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Il gol a camp aperto, ondeggiando, aspettando l’attimo fatale, mirando all’angolino. L’assist per Zaccagni servendolo all’indietro, aspettando che sbuchi. Non ha mai sbagliato tempi e giocate».

TUTTOSPORT 7 – «Nella rete del 2-0 per la Lazio c’è tutta la forza e la qualità di questo giocatore. Scatto di ottanta metri per andare sulla palla e trovare l’angolino».

IL MESSAGGERO 8 – «Quanto è importante questo giocatore che si nasconde tra le linee gialloblù e sul lancio di Guendouzi si lancia verso la porta avversaria. Con sagacia inganna Coppola e piazza il sinistro in porta. Nel momento migliore del Verona regala a Zaccagni la palla del 3-0 sfruttando la disattenzione di Tchatchoua».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Notte da vero attaccante. Il sesto gol stagionale e l’assist per Zaccagni che vale i titoli di coda con più di mezzora di anticipo sul cronometro. Dopo qualche colpo a vuoto, torna protagonista».