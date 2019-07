Diamanti al Western United, è ufficiale: l’annuncio – FOTO

Alessandro Diamanti riparte dal Western United, squadra australiana che milita nella massima serie. L’annuncio del club

Nuova avventura per Alessandro Diamanti. Dopo aver giocato in varie squadre di Serie A e aver militato negli ultimi anni in Serie B, in particolare al Perugia e al Livorno, l’attaccante riparte dall’Australia e in particolare dal Western United.

Già da qualche giorno si vociferava un arrivo dell’attaccante nella squadra australiana, ma adesso è ufficiale. Alino giocherà nel club che dalla stagione 2019/2020 militerà nella massima serie australiana.