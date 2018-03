Dinamo Kiev-Lazio: annullata la vendita dei biglietti per i tifosi biancocelesti

Niente trasferta a Kiev per i tifosi della Lazio

Doccia gelata per quei tifosi che speravano di seguire la Lazio a Kiev nella speranza di dare ad Inzaghi e ai suoi la carica giusta per strappare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League contro la Dinamo. La vendita dei tagliandi riservata al settore ospite infatti è stata annullata.

In un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, la Lazio ha spiegato perché i tifosi non potranno seguire la squadra nel match in programma il prossimo 15 marzo: «La S.S. Lazio informa i propri sostenitori di aver annullato la vendita del settore ospiti della gara di UEFA Europa League Dynamo Kyiv-Lazio. Ragioni organizzative e di sicurezza impongono il blocco delle vendite. Si invitano pertanto i tifosi biancocelesti a non mettersi in viaggio verso l’Ucraina dove non sarà possibile acquistare biglietti per l’ingresso allo Stadio Olimpico di Kiev».