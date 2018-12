Dinamo Kiev, Shovkovskiy: «Conosciamo bene il Napoli»

Dinamo Kiev pronta all’esame Napoli, sfida valida per la Champions League: ecco le parole dell’esperto portiere

Trasferta ostica per il Napoli in programma per la prima giornata della fase a gironi di Champions League: gli azzurri sono attesi dall’esame Dinamo Kiev, formazione guidata da Rebrov e storicamente tra le migliori del calcio ucraino. Una delle colonne portanti del club è il portiere Alexander Shovkovskyi, che ha parlato della gara di domani in patria.

LE PAROLE DI SHOVKOVSKYI – Ecco le dichiarazioni dell’esperto ucraino: «In Champions League non esistono squadre deboli: ci sono club che hanno vinto i rispettivi campionati oppure che sono arrivati secondi, terzi o quarti. Il nostro staff tecnico ci ha mostrato come gioca bene il Napoli: conosciamo pregi e difetti degli azzurri, pensiamo a correggere i nostri errori. Conosciamo la forza del Napoli, vedremo come si svilupperà il match. Proveremo a vincere, non so se giocheremo in modo aggressivo o meno».